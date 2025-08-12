Marmara Bölgesi'nde Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul'un da aralarında bulunduğu bazı illerde perşembe gecesine kadar kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak. Meteoroloji, olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Marmara Bölgesi'nde İstanbul'un da aralarında bulunduğu bazı illerde kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nin bugünden itibaren perşembe gecesine kadar rüzgarlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

Perşembe gecesi saatlerine dek İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli'de fırtına ve kuvvetli rüzgar eseceği değerlendirilirken, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
