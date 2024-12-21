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Marmara Bölgesi'nde Kasım Yağışlarında Ciddi Düşüş

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Marmara Bölgesi'nde kasım yağışları, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 15, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 70 azaldı. İklim değişikliğinin etkileri nedeniyle Trakya'da su tasarrufu önlemleri alınması gerektiği belirtildi.

Marmara Bölgesi'nde kasım yağışları, 1991-2020 yılları arasını kapsayan döneme ait uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 15, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 70 azaldı.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Marmara Bölgesi'nde kasım ayı yağış miktarının uzun yıllar ortalaması 72,4 milimetre olarak gerçekleşti.

Bölgeye geçen sene kasımda 203,9 milimetre, bu yılın aynı döneminde ise 61,8 milimetre yağış düştü. Buna göre, bölgede kasım yağışları uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 15, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 70 azaldı.

Kasımda yağışlar Trakya'nın batısında yer yer yüzde 40'ın üzerinde azalma, Sakarya ve Düzce de ise yer yer yüzde 80'e varan artış gösterdi.

Marmara'da kasımda normaline göre en fazla azalma yüzde 71 ile Edirne'de kayıtlara geçti.

Yağışlı gün sayıları İstanbul, Bursa, Yalova ve Balıkesir çevrelerinde 10-15 gün aralığında, Edirne'de ise 5 günün altında kaydedildi.

"Trakya'da sulama ve su tasarrufu yöntemlerinin etkinleştirilmesi gerekiyor"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine, Türkiye genelinde yağışların uzun yıllar ortalamasına ve geçen yılın aynı dönemine göre azaldığını söyledi.

Marmara Bölgesi'nde kasım yağışlarında uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 15, geçen yıla göre ise yüzde 70 gibi ciddi düşüş yaşandığına dikkati çeken Toros, "Bu durum hem küresel hem de bölgesel ölçekte atmosferik dolaşım sistemlerinin değişimlerinden kaynaklanıyor. Geçen yıl kaydedilen yüksek miktarda yağışın ardından bu yıl yağışların belirgin şekilde azalması, iklim değişikliği ve bölgesel hava hareketlerinin etkilerini ortaya koyuyor. Bu tür değişimler su kaynaklarımız üzerinde ciddi baskılar oluşturuyor." dedi.

Prof. Dr. Toros, Edirne'nin yağışlardaki azalmadan en fazla etkilenen şehirlerden biri olduğunu belirterek, "Edirne'de yağışlar normallerine göre yüzde 71 oranında azaldı. Bu, ciddi kuraklık eğilimine işaret ediyor. Yağışlı gün sayılarındaki azalma ve yağış miktarındaki düşüş, tarım ve su yönetimi açısından risk oluşturuyor. Özellikle Trakya'da sulama ve su tasarrufu yöntemlerinin etkinleştirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

"Kuraklık riskine karşı önlemler almak kritik önem taşıyor"

İklim değişikliğiyle bağlantılı olarak yağış rejimlerinde gözlemlenen düzensizliklere vurgu yapan Toros, şunları söyledi:

"İklim değişikliği, yağışların dağılımını ve miktarını doğrudan etkiliyor. Bazı bölgelerde yağış miktarları artarken, bazı bölgelerde ciddi azalmalar gözlemleniyor. Marmara Bölgesi'ndeki bu dalgalanmalar, tarım, enerji ve su kaynakları yönetimi açısından stratejik planlamalar yapmamız gerektiğini gösteriyor. İklim değişikliğine uyum politikalarının hızla uygulanması ve bireysel ölçekte su tasarrufunun benimsenmesi gerekiyor."

Kasımda kaydedilen yağış miktarlarının, yaklaşan kış mevsimi için uyarı niteliğinde olduğunu belirten Toros, "Kış aylarında yağış miktarları ve kar yağışının durumu, su kaynaklarımızın geleceği açısından belirleyici olacak. Bu nedenle meteorolojik verileri yakından takip etmek ve kuraklık riskine karşı önlemler almak kritik önem taşıyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel
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