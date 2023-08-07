Marmara Bölgesi'nde Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerine Düşecek

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında olacağını duyurdu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları bu hafta başından itibaren azalarak, mevsim normalleri civarına ve yer yer altına düşecek.

Bölgede sıcaklıkların İstanbul'da 28-30, Edirne'de 31-32, Kırklareli'nde 27-31, Tekirdağ'da 27-30, Kocaeli'de 30-33, Sakarya'da 29-32, Yalova'da 26-30 derece olması bekleniyor.