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Marmara Bölgesi'nde Hava Sıcaklıkları Azalacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için hava sıcaklıklarının azalacağını duyurdu. İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da sıcaklık değerleri mevsim normallerine yakın seyredecek.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için hava sıcaklıklarının, bu hafta başından itibaren azalacağını bildirdi.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; bugünden itibaren 14 Ağustos'a kadar hava sıcaklıklarının azalarak mevsim normalleri civarına ve yer yer altına düşeceği kaydedildi. Sıcaklıkların, İstanbul'da 28-30, Edirne'de 31-32, Kırklareli'de 27-31, Tekirdağ'da 27-30, Kocaeli'de 30-33, Sakarya'da 29-32, Yalova'da 26-30 derece civarında seyredeceği belirtildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

Marmara Bölgesi İstanbul Yalova Güncel Haberler

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