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Marmara Bölgesi'nde Hava Sıcaklıkları 7 Derece Düşüyor

Marmara Bölgesi'nde Hava Sıcaklıkları 7 Derece Düşüyor
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MGM, 17 Ekim'den itibaren Marmara'da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceğini ve yağış geçişleri olacağını duyurdu. Soğuk hava ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle olumsuzluklara karşı uyarılar yapıldı.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 17 Ekim Perşembe gününden itibaren Marmara'da hava sıcaklıklarının bölge genelinde hissedilir derecede (4 ili 7 derece) azalacağı ve mevsim normallerinin altına ineceğini bildirdi.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, soğuk havanın kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla birlikte, gelecek hafta başına kadar etkisini sürdürmesi beklendiği ve soğuk havayla birlikte bölgede yağış geçişlerinin görüleceğinin tahmin edildiği kaydedildi. Söz konusu yağış ve kuvvetli rüzgarla birlikte, bölgede gerçekleşebilecek olumsuzluklara karşı MGM'nin tahmin, değerlendirme ve erken uyarılarının takip edilmesinin önem arz ettiği ifade edildi. Önümüzdeki hafta başına kadar bazı illerimizde beklenen günün en yüksek ve en düşük hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul: 15-9, Kocaeli: 15-8, Sakarya: 16-8, Yalova: 17-9, Edirne: 15-7, Kırklareli: 14-6, Tekirdağ: 15-7.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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