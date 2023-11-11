Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Bursa, Yalova ve Kocaeli'de bugün gece saatlerine kadar kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Halkın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekmektedir.

Marmara Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bursa, Yalova ve Kocaeli'de bugün gece saatlerine kadar kuvvetli gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına, ağaç ve direk devrilmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.