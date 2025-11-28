Haberler

Marmara Bölgesi'nde Ekim Yağışları Rekor Kırdı

Güncelleme:
Marmara Bölgesi'nde ekim ayı yağışları, son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Yağış miktarı, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 39 artış gösterdi. Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde yağışlarda yerel olarak yüzde 100'ün üzerinde artışlar kaydedildi.

Marmara Bölgesi'nde ekim yağışları, 1991-2020 dönemine ait uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 39 artarak son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde ekim ayı yağış miktarının uzun yıllar ortalaması 72 milimetre ölçüldü.

Bölgeye Ekim 2024'te 13,9 milimetre, Ekim 2025'te ise 99,8 milimetre yağış düştü. Bölgedeki ekim yağışları uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 39 arttı.

Marmara Bölgesi'nde son 10 yılın en yüksek ekim yağışları kayıtlara geçerken, yağışlar Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde yer yer yüzde 100'ün üzerinde artış gösterdi.

Yağışlar, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne ve Yalova'da son 10 yılın, Kocaeli'de son 15 yılın, Sakarya'da ise son 12 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Balıkesir çevrelerinde yağışlı gün sayıları 15 ila 20 gün arasında kaydedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarında görevli meteoroloji mühendisi Adil Tek, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ekimde yağışların Marmara'da, Akdeniz'de ve Karadeniz genelinde ortalamanın üzerine çıktığını söyledi.

Yurdun batı ve kuzey kesimlerinde Orta Akdeniz'den gelen sistemlerin etkili olduğunu belirten Tek, "Her zaman sonbaharda buralardan sistemler gelir. Bu sistemlerin sayıları biraz daha artmış oldu. Bu da beraberinde özellikle Ege'de, Marmara'da, Akdeniz'de yağışları ortalamaların üzerine çıkardı." dedi.

Kandilli'ye düşen yağış 96 kilogram ölçüldü

Tek, Marmara Bölgesi'nde ekimde yağışların uzun yıllar ve geçen yılın aynı dönemine göre arttığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ekim ayı yağışları bulunduğumuz noktada (Kandilli) uzun yıllar ortalaması metrekarede 85,6 kilogram. Bu sene ölçülen değer ise burada metrekarede 96 kilogram oldu. Orta Akdeniz kaynaklı alçak basınç ve cephe sistemleri Marmara'da da yağışların artmasını sağladı. Kasım ayı ise oldukça kurak geçti. Bulunduğumuz noktada bugüne kadar ölçülen yağış yüksekliği 25 kilogram ama kasım ayı için bu noktanın uzun yıllar ortalaması 105 kilogram. Yani yaklaşık dörtte bir oranında az yağış var. Kasım sonunda yağışlar artsa bile uzun yıllar ortalamasına yaklaşmak zor. Önümüzdeki günlerde yağış geçişlerini göreceğiz ama bunlarla birlikte en fazla 50-60 kilogram kadar çıkabilir. Bu durum baraj dolulukları ve tarımsal su ihtiyacı açısından risk taşıyor. Oldukça kurak bir kışa başlangıç yapmış durumda gözüküyor."

Kış aylarında yağış artışı beklentisi

Aralıkta yağışların ortalamanın üzerine çıkmasını beklediklerini dile getiren Tek, sıcaklıkların ise mevsim normallerinin üzerinde olacağını kaydetti.

Tek, ocak ayında yağışların yine ortalamalar ve üzeri seviyelerde olacağını, İstanbul için kar ihtimalinin ocak ayının son günlerinde artacağını kaydetti.

Şubatta da benzer bir havanın etkili olmasının tahmin edildiğini aktaran Tek, "Mart ayında yağış ve sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olacak. Kış biraz daha barajlar açısından yani kışın kendisi barajlar açısından biraz daha rahatlama sağlayacak gözüküyor ama bunlar hep kısa vade çözümler, kısa vade beklentiler. Uzun vadede büyük bir kuraklığa doğru gittiğimizi tekrar söylemek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

