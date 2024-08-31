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Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışların bazı bölgelerde çok kuvvetli olması bekleniyor.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bugün bölgede beklenen yağışların Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Kırklareli'nin Demirköy ve Vize ile Tekirdağ'ın Saray ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Açıklamada; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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