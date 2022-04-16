Marmara Bölgesi için Afrika'dan toz taşımını uyarısı - Haberler

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Marmara Bölgesi için Afrika'dan toz taşımını uyarısı

AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Marmara Bölgesi için Afrika'dan toz taşımını uyarısı

Marmara Bölgesi'nde yarın Afrika üzerinden toz taşınımı olması bekleniyor.

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde yarın Afrika üzerinden toz taşınımı olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede 17 Nisan pazar günü Afrika üzerinden öngörülen toz taşınımının pazartesi sabah saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Taşınımın meydana getireceği görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan bölgelerde çamur şeklinde yağış ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Marmara Bölgesi, Meteoroloji, İstanbul, Afrika, Güncel, Haberler

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