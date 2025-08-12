Marmara Adası'nda Tekneye Çarpan Geminin Kaptanı Gözaltına Alındı

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan tekneye çarptığı iddia edilen geminin kaptanının güvenlik kameralarındaki görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan tekneye çarptığı ileri sürülen geminin kaptanının yer aldığı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, özel teknesiyle Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılan yat üreticisi Halit Yukay (43) kontrolündeki parçalanmış halde bulunan tekneye çarptığı ileri sürülen kuru yük gemisi "Arel 7" ile ilgili güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Görüntülerde, gemi kaptanı C.T. ile beraberindeki bir kişinin geminin demirlediği Kocaeli'deki limanda, geminin ön kısmına gelerek çarpma izi olduğu öne sürülen bölümü kontrol ettiği yer alıyor.

Gemilerin ve yatların gerçek zamanlı konumunu gösteren "Marine Traffic" görüntülerinde de "Arel 7" yük gemisinin kazanın gerçekleştiği düşünülen bölgede manevra yaptığının gözlemlendiği öğrenildi.

Gemide boya izleri olduğu, bunların parçalanan tekneye ait olup olmadığı, yapılacak teknik inceleme sonucunda belirleneceği öğrenildi.

Olayla ilgili bölgeden geçen başka bir gemiden "Arel 7" adındaki gemi ile ilgili yapılan ihbar üzerine, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, "taksirle ölüme sebep olma" suçlamasıyla tekneye çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı C.T. gözaltına alınmıştı. 8 Ağustos günü hakim karşısına çıkan C.T, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, yapılan itiraz üzerine 10 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
