Marmara Adası'nda Orman Yangınına Müdahale Sürüyor

Marmara Adası'nda Orman Yangınına Müdahale Sürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Marmara Adası'nda dün gece saatlerinde çıkan orman yangınına itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin yanı sıra hava araçları da katılarak müdahale ediyor.

BALIKESİR'e bağlı Marmara Adası'nda çıkan orman yangınına müdahale, havadan ve karadan sürüyor.

Okullar Mahallesi'nde dün saat 22.30 sıralarında, orman yangını çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle olay yerine Erdek Limanı'ndan gemi ile 10 itfaiye aracı da sevk edildi. Yangına müdahale sabaha kadar sürerken, günün aydınlanmasıyla hava araçları da söndürme çalışmalarına başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Halit Yukay'ın cansız bedeni ROV ile görüntülendi

Halit Yukay'ın cansız bedeni görüntülendi! O ayrıntı dikkat çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halit Yukay'ın acı haberi sonrası Seda Bakan'dan yürek burkan paylaşım

Acı haber sonrası Seda Bakan'dan yürek burkan paylaşım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.