Marmara Adası'nda Çöplükte Yangın Çıktı
Balıkesir'in Marmara Adası'ndaki çöplükte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin ve iş makinelerinin müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Yangın, saat 18.00 sıralarında Marmara Adası Saraylar Yolu Keltepe mevkisinde bulunan çöplükte çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra sivil iş makinelerinin de müdahale ettiği yangın 2 saatte kontrol altına alındı.
Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel