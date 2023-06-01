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Marmara Adası açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Marmara Adası açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Güncel Haberler

Balıkesir'in Marmara ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.

Balıkesir'in Marmara ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.

Marmara Adası açıklarında seyreden, içinde 3 kişinin bulunduğu 10 metre boyundaki teknenin makinesi arızalandı.

Denizde sürüklenmeye başlayan teknedekilerin yardım çağrısı üzerine bölgeye KEGM'ye bağlı "KIYEM-4" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi.

Ekiplerce bota yedeklenen tekne, Asmalı Balıkçı Barınağı'na emniyetle yanaştırıldı.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Marmara Adası Balıkesir Marmara Güncel Haberler

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