Marmara Adası açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı - Haberler

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Marmara Adası açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

AA - Miraç Kaya - Güncel
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Marmara Adası açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Balıkesir'de, Marmara Adası açıklarında sürüklenen ve içinde 4 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı.

Balıkesir'de, Marmara Adası açıklarında sürüklenen ve içinde 4 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Marmara Adası açıklarında içinde 4 kişinin bulunduğu tekne sürüklenmeye başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye "KIYEM-4" hızlı tahliye botu sevk edildi.

Tekne yedeklenerek güvenli şekilde Marmara Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı.

AA / Miraç Kaya - Güncel

Marmara Adası, Balıkesir, Medya, Güncel, Haberler

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