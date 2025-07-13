Marmara Adası Açıklarında Feribotta Yangın

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Balıkesir'de, Marmara Adası ile Tekirdağ arasında seyir halindeki 'YAVUZ NAZ' isimli feribotun makine dairesinde yangın çıktığı bildirildi. Sahil Güvenlik ekipleri olay yerine sevk edildi ve soğutma çalışmaları başlatıldı.

Balıkesir'de Marmara Adası açıklarında seyir halindeki bir feribotun makine dairesinde yangın çıktı.

Marmara Adası ile Tekirdağ arasında seyir halindeki bir feribotun makine dairesinde yangın çıkması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, saat 16.08'de Sahil Güvenlik Güney Marmara Harekat Merkezi'ne Marmara Adası kuzey batısında "YAVUZ NAZ" isimli feribotta yangın olduğuna dair ihbar geldiği bildirildi.

İvedilikle Sahil Güvenlik Gemisi "TCSG-313" ve "KB-70"in görevlendirildiği belirtilen açıklamada, "Gemi kaptanıyla iletişime geçilmiş olup yangının makine dairesinde olduğu, mekanik izolasyonun sağlandığı bilgisi alınmıştır. Feribotta personel ile birlikte 200 vatandaşımız ve 70 araç mevcuttur." ifadeleri kullanıldı.

"KB-70" ve Kıyı Emniyet'e bağlı "KIYEM-4"ün bölgede olduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KIYEM-6 bot da intikal halindedir. Gemi kaptanının gemi terk talebi bulunmamaktadır. Bahse konu geminin makine dairesinin soğutma çalışmalarına başlanmış olup, 'ÖZ KAPTAN 1' isimli diğer bir feribot tarafından Marmara Adası'na doğru emniyetli bir şekilde yedeklenmektedir."

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel
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