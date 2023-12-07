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Marketten Sigara Çalan Şüpheliler Yakalandı

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Ankara'da bir marketten yaklaşık 300 bin TL değerinde sigara çalan 2 şüpheli, güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri tespit edilerek kısa sürede yakalandı. Şüpheliler, cezaevinden tahliye olduktan sonra arkadaşlarıyla birlikte eski iş yerini soydu.

ANKARA'da bulunan bir marketten yaklaşık 300 bin TL değerinde sigara çalan 2 şüpheli, iş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri saptanarak kısa sürede yakalandı. Cezaevinden bir hafta önce tahliye olan şüpheliler, mahkemece yeniden tutuklandı.

Olay, dün gece 02.30 sıralarında Sincan ilçesinde bulunan Mareşal Çakmak mahallesinde bulunan bir markette meydana geldi. Markete giren 2 şüpheli, 5 dakika içinde sigara stoklarını ve markete ait bilgisayarı çaldı. Hırsızlık anı ise marketin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

CEZAEVİNDEN ÇIKTI, ARKADAŞIYLA ESKİ İŞ YERİNİ SOYDU

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüleri izleyen Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Şüphelilerin bir hafta önce cezaevinden tahliye olduğu ve birinin daha önce aynı markette çalıştığı saptandı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından şüphelilerden 1'i Sincan, diğerini ise Yenimahalle ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak yeniden cezaevine konuldu. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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