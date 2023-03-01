MARKETTEN HIRSIZLIK YAPAN 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Güncel Haberler ADIYAMAN'da, bir marketten hırsızlık yapan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. ADIYAMAN'da, bir marketten hırsızlık yapan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay, akşam saatlerinde Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Yıkık olan bir marketten hırsızlık yapan 3 şüpheli çalıkları malzemeler ile polis ekipleri tarafından yakalandı. Malzemelere polis ekipleri tarafından el konulurken M.K., H.Y.Ç. ve R.T. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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