MARKETTEN HIRSIZLIK YAPAN 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Güncel Haberler
ADIYAMAN'da, bir marketten hırsızlık yapan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
ADIYAMAN'da, bir marketten hırsızlık yapan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Yıkık olan bir marketten hırsızlık yapan 3 şüpheli çalıkları malzemeler ile polis ekipleri tarafından yakalandı. Malzemelere polis ekipleri tarafından el konulurken M.K., H.Y.Ç. ve R.T. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel