Marketten Deterjan Çalan 4 Kişi Otomobili İterek Kaçtı

KONYA'da bir marketin deposundan 10 bin lira değerinde deterjan çalan 4 kişi, otomobilleri çalışmayınca otomobili iterek çalıştırıp kaçtı. O anlar güvenlik kamera kayıtlarına yansırken, polis tarafından gözaltına alınan 4 kişi sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Olay, geçen hafta merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi'ndeki bir marketin deposunda meydana geldi. Saat 05.00 sıralarında otomobille gelen 4 kişi, deponun kapısını zorla açıp içeride 10 bin lira değerindeki deterjan paketlerini, otomobillerinin bagajına yüklemek istedi, ancak bagaj kapağını açamadı. Bir süre uğraştıktan sonra kapağı açıp, deterjanları bagaja yükledi. OTOMOBİL ÇALIŞMAYINCA, OTOMOBİLİ İTEREK ÇALIŞTIRIP KAÇTILAR

4 kişi daha sonra otomobillerine binip, uzaklaşmak istedi. Çalışmayınca otomobili iterek çalıştırıp kaçtı. O anlarda güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, mobessa ve çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelediklerinde otomobilin plakasının, ön panjurunun ve sağ ön jant kapağının olmadığını belirledi. Kameralardan iz sürüp adresi belirleyen polis, eve giren çıkanları belirlemek için takibe aldı. 5 saat evin çevresinde bekleyen polis, aynı marka ve model bir aracın evin garajından çıktığını gördü. Bu kez plakası ve ön panjuru takılı olan otomobil, polis tarafından durduruldu. Olaya karışan 4 şüpheliden araç içinde bulunan Sami Mete (32), Serhat Akpınar (29) ve Osman Mutlu (35) gözaltına alındı. Satmaya götürdükleri bagajdaki deterjanlara da el koyan polis, satın almak için parasını ödeyen Ali G.'yi (65) de yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ali G. hakkında da adli işlem başlatıldı. Polis, olaya karışan diğer 1 şüphelinin yakalanması içinde çalışmasını sürdürüyor.