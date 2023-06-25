Marketten 2 bin TL değerinde ürün çalan kadın güvenlik kameralarına yakalandı

Siirt'te bir marketten 2 bin TL değerinde ürünü poşetlere doldurup kasadan para ödemeden çıkan kadın güvenlik kameralarına yansıdı. Marketin müdürü şüpheliye seslenerek ürünleri ya da ürünlerin parasını getirdiği takdirde şikayetçi olmayacaklarını söyledi.

SİİRT'te kalabalık bir marketten yaklaşık 2 bin TL değerinde ürünü poşetlere doldurup kasadan para ödemeden çıkan kadın güvenlik kameralarına yansıdı. Marketin müdürü Sevgi Toprak, şüpheliye seslenerek ürünleri ya da ürünlerin parasını getirdiği takdirde şikayetçi olmayacaklarını söyledi.

Olay, 19 Haziran'da akşam saatlerinde Kooperatif Mahallesi Turan Beyazıt Caddesi üzerinde bulunan Recep Kaya'ya ait markette yaşandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir kadın, müşterilerin yoğun olduğu markette poşetlerini ürünlerle doldurdu. Kadın daha sonra ürünlerin ücretini ödemeden elinde poşetlerle marketten ayrıldı. Kadının ödeme yapmadığını market çalışanları fark etti. Marketin müdürü Sevgi Toprak, "Elimizde kamera kayıtları bulunmaktadır. Buradan kendisine sesleniyoruz; parasını vermediği takdirde hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Yaklaşık 2 bin TL değerinde doldurduğu alışveriş poşetlerinin ücretini ödemeden çıktığını gördük. Ürünleri teslim etmesi veya ücretini vermesi için bekliyoruz. Aksi takdirde hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Son bir ayda bu tür olayların mağazamızda çok olduğunu gördük. Sürekli görmezlikten geliyoruz ama artık emeğimizin yok olmasını istemiyoruz" dedi.