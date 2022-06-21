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Marketteki kutudan sakarmeke kuşu çıktı

İhlas Haber Ajansı - Alican Gümüş - Güncel
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- Marketteki kutudan sakarmeke çıktı Hatay'da bir markette içine girdiği karton kutuda bulunan sakarmeke kuşu, doğaya salındı Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir markette içine girdiği karton kutuda bulunan sakarmeke kuşu, doğaya salındı.

- Marketteki kutudan sakarmeke çıktı

Hatay'da bir markette içine girdiği karton kutuda bulunan sakarmeke kuşu, doğaya salındı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir markette içine girdiği karton kutuda bulunan sakarmeke kuşu, doğaya salındı.

İlçeye bağlı Kapısıyu Mahallesi, Çevlik mevkisinde bulunan market işleten Mehmet Kuş, iş yerini açınca karton kutunun içinde bir kuş olduğunu fark etti. Kuşun sulak alanlarda yaşayan sakarmeke olduğunu öğrenen iş yeri sahibi, onu doğal ortamına bıraktı.

Mehmet Kuş, iş yerine geldiğimde karanlık olduğundan kartonun içinden kuşa benzer birsey görünce korkup, paniklediğini belirterek, "Daha sonra uçamadığını farkettim ve elime alıp inceledim ve değişik bir kuş türü olduğunu anladım. Bende sabah güneş doğduktan sonra, belli ki korktuğu için buraya sığınmıştır diye düşünerek bıraktım. Bıraktığım anda uçamadı bir tur atarak dükkanın önüne geri geldi. Bu yüzden bende kafese benzer bir kutunun içine bıraktım ve beslemeye çalıştım ama verdiğim hiç bir yiyeceği yemedi. Kuslardan anlayan bir ağabeyimiz geldi, bu kuş türünün denizlerde ve göllerde yaşadığını bırakmamız gerektiğini söyledi ve sağlık sorunu olmadığından bizde denize bıraktık. Şuan nerde bilmiyoruz ama özgürlüğüne kavuştu" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Güncel

Mehmet Kuş Samandağ Hatay Güncel Haberler

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