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Son dakika haberleri! Marketteki kavga kamerada

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre ANKARA'nın Mamak ilçesinde, markette çalışanlar ile 2 müşteri arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

ANKARA'nın Mamak ilçesinde, markette çalışanlar ile 2 müşteri arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kavga, dün akşam Mamak'ta bulunan markette meydana geldi. Alışveriş için markete giren 2 müşteri ile market çalışanları arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Müşterilerle çalışanlar tekme tokat birbirine girdi. Kavgada market çalışanlarından biri yüzüne aldığı darbelerle yaralandı. Yaralı çalışan hastaneye gidip, darp raporu alarak şikayette bulundu. Öte yandan kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde müşterilerle çalışanların tekme tokat birbirine girdiği görüldü. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri! Marketteki kavga kamerada

Son dakika haberleri! Marketteki kavga kamerada

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Market, kavga, Güncel, Haberler

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