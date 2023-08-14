Denizli'de bir zincir markette tartıştığı eşini silahla vuran koca, ardından aynı silahla kendini vurdu. Koca olay yerinde hayatını kaybederken, eşi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Markette kan donduran olay: Eşini silahla vuran koca intihar etti

DENİZLİ - Denizli'de bir zincir markette tartıştığı eşini silahla vuran koca, ardından aynı silahla kendini vurdu. Koca olay yerinde hayatını kaybederken, eşi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi'nde bulunan ünlü bir zincir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında bir süredir sorunlar bulunan Ahmet U. ile eşi Elif U. karşılaştıkları zincir markette tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Ahmet U., silahını çıkartıp eşinin kafasına doğru ateş etti. Elif U. kanlar içerisinde yere yığılırken, Ahmet U. daha sonra silahı kafasına dayayıp ateşledi. Ahmet U. olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Elif U. ise olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekipler tarafından olay yerinde yapılan çalışmaların ardından kocanın cenazesi otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.