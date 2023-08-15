Markette davetsiz misafir - Markete giren martı bütün reyonları gezdikten sonra bir şey almadan çıktı Samsun'da bir markete giren martı, bütün reyonları gezdikten sonra bir şey almadan çıktı.

Markette davetsiz misafir

- Markete giren martı bütün reyonları gezdikten sonra bir şey almadan çıktı

SAMSUN - Samsun'da bir markete giren martı, bütün reyonları gezdikten sonra bir şey almadan çıktı. Gülümseten o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi Şehit Mustafa Zıvalı Bulvarı üzerinde bulunan bir markette meydana gelen olayda, davetsiz misafir martı önce marketin içine girdi. Akabinde yürüyerek reyonlar tek tek dolaştı. İndirim reyonundan, içecek reyonuna kadar gezen martı çalışanların tepkilerine de kulak asmadı. Akabinde yürüyerek marketten çıkan martı gülümseten anlar yaşattı.