MARKETTE 3 KADININ DARBEDİLMESİ OLAYINDA SALDIRGAN, ESKİ EŞİNİN ARKADAŞI ÇIKTI

Markette 3 kadının darbedilmesi kamerada (2)

Kahramanmaraş'ta annesi Dilber Genç ve kardeşi Nuriye Firdevs Genç ile birlikte markette alışveriş yaparken Uğur Şahan'ın saldırısına uğrayan Zübeyde Koca, yaşadıklarını anlattı. Kendisinin il dışında yaşadığını ve ailesiyle hava almak için dışarı çıktıklarını belirten Koca, markette hiç beklemedikleri anda Uğur Şahan'ın saldırına uğradığını söyledi.

Şahan'ın ilk önce kardeşine, sonra kendisi ve annesine saldırdığını ifade eden Zübeyde Koca, yaşadıklarını öyle anlattı:

"Ailemle alışveriş yapmak için dışarı çıktık. Biraz yürüdük dönerken markete uğradık ve o sırada ne olduğunu anlamadığımız bir şekilde bir adam önümüzde belirdi. Küfürler, hakaretler, tehditler etmeye başladı. 'Siz ne yapıyorsunuz burada' demeden kız kardeşime vurmaya başladı. Ben müdahale ettim, beni yere düşürdü sonra anneme vurdu annemi yere düşürdü. Kafamı kaldırdığım sırada bunun kim olduğunu anladım. Bu kişi, benim eski eşimin arkadaşı ve yıllar önce de yine aynı şekilde eski eşimle birlikte benim ailemin bulunduğu konuta saldırıda bulundular ve hiçbir kamera kaydı olmadığı için bu kişi serbest bırakıldı, biz suçlu durumunda kaldık kendimizi ispat edemediğimiz için. Şu anda da ben yine suçlu durumunda kalmamak ve sokaklarda rahatça yürüyebilmek istiyorum. Hem benim küçük çocuğuma, hem kız kardeşime hem bana hem de benim yaşlı anneme el kaldıracak insanın dışarıda bu kadar rahat gezmesini istemiyorum. Adaletn yerini bulmasını ve gerçekten bunu neden yaptığını birilerinin artık sormasını istiyorum. Benim küçücük çocuğumun önünde annesinin, ninesinin, teyzesinin şiddete uğradığını görmesini istemiyorum. O çocuk dahi şiddete uğradı, sokağa savruldu, arabanın altında kalabilirdi ve çocuk sabaha kadar ağladı."

'TAKİP EDİLDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM'

Olayın ardından karakola giderek şikayetçi olduklarını kaydeden Koca, "Hastaneye gittik darp raporlarımız mevcut, şikayetlerimiz mevcut. Gerekli işlemlerin gerçekten takipçisi olacağım ve buradan da her yere sesleniyorum, benim arkamda durmalarını istiyorum. Orada da o adamın bir anda gelip vurması, darp ertesi nedeniyle beni takip ettiklerini düşünüyorum. Kahramanmaraş'a geleli henüz 1 saat olmuş ve ben böyle bir müdahaleyle karşılaşıyorum" dedi. (DHA)

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)