Marketin Cam Kapısına Çarpan Sürücünün Şaşkın Anları

Marketin Cam Kapısına Çarpan Sürücünün Şaşkın Anları
Mardin'de bir akaryakıt istasyonundaki markete giren sürücü, cam kapıyı fark etmeyerek başını çarptı ve geri savruldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

MARDİN'de markete girerken cam kapıyı fark etmeyen kişi, başını çarpıp geriye savruldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kızıltepe ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Otomobiline benzin aldıktan sonra markete girmek isteyen sürücü, cam kapıyı fark etmeyince başını çarptı. Sürücü geri savrulurken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
