Market ve Pazarlarda Denetim Yapıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde zabıta ekipleri, market ve pazar yerinde denetim gerçekleştirdi.

Merzifon Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince marketlerde yapılan denetimde, fiyat etiketi uyumu, ürünlerin son kullanma tarihleri, gramaj ve hijyen kontrolü yapıldı.

Pazardaki tezgahları da inceleyen ekipler, fiyat etiketi, ürün tazeliği, tartılar ve hijyen koşullarını denetledi.

Standartlar konusunda esnafı uyaran ekipler, kural ihlalinde karşılaşabilecekleri cezai işlemler hakkında bilgi verdi.

Ekiplerin halk sağlığını korumak ve huzurlu bir alışveriş ortamı sağlamak için denetimlerin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.