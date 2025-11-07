Haberler

Market ve Pazarlarda Denetim Yapıldı

Market ve Pazarlarda Denetim Yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'nın Merzifon ilçesinde zabıta ekipleri, market ve pazar yerlerinde fiyat etiketi uyumu, ürünlerin son kullanma tarihleri, gramaj ve hijyen kontrolü yaparak esnafı uyardı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde zabıta ekipleri, market ve pazar yerinde denetim gerçekleştirdi.

Merzifon Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince marketlerde yapılan denetimde, fiyat etiketi uyumu, ürünlerin son kullanma tarihleri, gramaj ve hijyen kontrolü yapıldı.

Pazardaki tezgahları da inceleyen ekipler, fiyat etiketi, ürün tazeliği, tartılar ve hijyen koşullarını denetledi.

Standartlar konusunda esnafı uyaran ekipler, kural ihlalinde karşılaşabilecekleri cezai işlemler hakkında bilgi verdi.

Ekiplerin halk sağlığını korumak ve huzurlu bir alışveriş ortamı sağlamak için denetimlerin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel
Polis, öğretmen, doktor! İşte Merkez Bankası'nın tahminine göre yeni memur maaşları

Merkez Bankası'nın tahminine göre memurun maaş tablosu netleşti
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİbrahim:

Kripto para piyasasında kayıplarla boğuşarak geçirdiğim üç yıl beni delirtti, ancak Nelson FY platformu ve stratejisiyle çalıştıktan sonra portföyüm şu anda 391.000 dolar. Telegram'da (Nildatrading) kendisine ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim, pişman olmayacaksınız!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyetsiz, alkollü, umursamaz! 'Biraz daha içeyim' dedi, polisin verdiği yanıt bomba

"Biraz daha içeyim" dedi, polisin verdiği yanıt bomba
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...

Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...
İrem Derici ve DJ Melih Kunukçu ayrıldı mı? Son hamlesi kafa karıştırdı

İrem Derici'den olay yaratan hamle! Herkes aynı soruyu soruyor
Ehliyetsiz, alkollü, umursamaz! 'Biraz daha içeyim' dedi, polisin verdiği yanıt bomba

"Biraz daha içeyim" dedi, polisin verdiği yanıt bomba
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! İki sürpriz var

A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! İki sürpriz var
Ne yaptın sen Oğuz Aydın! Taraftarı çıldırtan pozisyon

Fener taraftarını çıldırtan pozisyon
Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan futbolcunun başına gelmeyen kalmadı

Adı F.Bahçe ve G.Saray ile anılan futbolcunun başına gelmeyen kalmadı
Sapanca'da villada gizemli ölüm! İki genç hareketsiz bulundu

Villada gizemli ölüm! İki genç hareketsiz bulundu
Türkiye'nin ilk lüks konseptli AVM'si yıkılıyor

Türkiye'nin ilk lüks AVM'si yıkılıyor
Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini değişti! İşte yeni orana göre emekliye yapılacak zam

Enflasyon tahmini değişti! İşte yeni orana göre emekliye yapılacak zam
Fatih Ürek için umutlu bekleyiş: Raporlar iyi, kalbimiz onunla

Fatih Ürek için umut ışığı: Menajeri son durumu açıkladı
Nejat işler olaylı gecenin perde arkasını anlattı

Saldırıya uğradığı gece neler yaşandığını ilk kez anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.