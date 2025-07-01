Market Tartışması Yumruğa Dönüştü: Kasiyer Yaralandı
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir markette müşteri ile kasiyer arasında tartışma çıktı. Müşterinin kasiyere yumruk atması güvenlik kamerasına yansıdı. Kasiyer Kübra A'nın burnu kırıldı ve şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, bir müşterinin tartıştığı market kasiyerine yumruk atması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Tahıl Meydanı'ndaki bir markette alışveriş yapan erkek müşterinin aldığı ürünün parasını kasiyer Kübra A'ya (31) atması üzerine iki kişi arasında tartışma başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle müşterinin kasiyere yumruk attığı anlar, marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kübra A'nın burnunda kırık meydana geldiği, şüpheli şahsın tespitine ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Güncel