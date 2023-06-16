Market soygunu sırasında kepengin altında kalan soyguncu gözaltına alındı

İngiltere'nin Newcastle kentinin güneyinde bir markete giren soyguncu, kasiyere bıçak çekti ve alkollü içecekleri çalarak kaçmaya çalıştı. Soyguncudan önce davranan kasiyer, dışarıya çıkarak marketin kepenklerini kapattı. Soyguncu, marketten çıkmaya çalışırken otomatik kapanan kepengin altında sıkıştı ve gözaltına alındı.

Olay, Newcastle kentinin güneyindeki Durham kentinde meydana geldi. Kentteki bir markete giriş yapan soyguncu 6 tane alkollü içeceği çalmak için kasaya yöneldi ve kasiyere bıçak çekti. Durham Polis Teşkilatı, soyguncunun kasiyeri tehdit ettiğini belitti.

Durham Polis Teşkilatı Dedektifi Paul Mawson, yaptığı açıklamada, "Bizim için çok zor bir gözaltı olmadı. Dürüst olmak gerekirse soygun başladığı hızla sona erdi" dedi. Durham Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, 30 yaşında olduğu ifade edilen soyguncunun 15 Haziran'da duruşmasının yapıldığını, 3 yıl 4 ay hapis cezası aldığını duyurdu.