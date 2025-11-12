Market Sahibinin Katili Tutuklandı
Adana'nın Seyhan ilçesinde market sahibi Emrah Tutal'ı tabancayla öldüren şüpheli Muhammet K. tutuklandı. Olay sonrası kaçan zanlı, polis tarafından yakalandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde market sahibini tabancayla ateş ederek öldüren şüpheli tutuklandı.
Barbaros Mahallesi'nde 10 Kasım'da market işleten Emrah Tutal'ın (38) tabancayla öldürülmesine ilişkin polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı Muhammet K'nin (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Tutal'ı tabancayla ateş ederek öldürdükten sonra kaçan Muhammet K, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Yenibey Mahallesi'nde yakalanmıştı.
Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel