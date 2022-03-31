Market sahibini eski çalışanı tabancayla yaraladı (2)

SİVAS (DHA) - SALDIRGAN İLE KUZENİ YAKALANDI

Sivas'ta eski patronu A.D.'yi tabanca ile ayağından yaralayan E.E. (28) ile yanında bulunan kuzeni Y.E. (23), polisin çalışması ile yakalandı. 2 kuzen gözaltına alınırken olay sırasında yanlarında bulunan 1 kişinin daha yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Eraydın AYTEKİN/SİVAS, -