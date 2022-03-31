Market sahibini eski çalışanı tabancayla yaraladı (2) - Haberler

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Market sahibini eski çalışanı tabancayla yaraladı (2)

Demirören Haber Ajansı - Eraydın Aytekin - Güncel
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Market sahibini eski çalışanı tabancayla yaraladı (2)

SALDIRGAN İLE KUZENİ YAKALANDISivas'ta eski patronu A.D.'yi tabanca ile ayağından yaralayan E.E. (28) ile yanında bulunan kuzeni Y.E. (23), polisin çalışması ile yakalandı.

SİVAS (DHA) - SALDIRGAN İLE KUZENİ YAKALANDI

Sivas'ta eski patronu A.D.'yi tabanca ile ayağından yaralayan E.E. (28) ile yanında bulunan kuzeni Y.E. (23), polisin çalışması ile yakalandı. 2 kuzen gözaltına alınırken olay sırasında yanlarında bulunan 1 kişinin daha yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Eraydın AYTEKİN/SİVAS, -


Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin - Güncel

Sivas, Silah, Güncel, Haberler

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