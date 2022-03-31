MARKET SAHİBİNİ ESKİ ÇALIŞANI TABANCAYLA YARALADI - Haberler

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MARKET SAHİBİNİ ESKİ ÇALIŞANI TABANCAYLA YARALADI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SİVAS'ta yerel bir market zincirinin sahibi A.D. (57), evinin önünde eski çalışanlarından E.E.'nin silahlı saldırısı sonucu bacağından yaralandı.

SİVAS'ta yerel bir market zincirinin sahibi A.D. (57), evinin önünde eski çalışanlarından E.E.'nin silahlı saldırısı sonucu bacağından yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Kardeşler Mahallesi üzerinde yaşandı. Yerel bir market zincirinin sahibi A.D., kendi kullandığı 58 AD 600 plakalı aracı ile evine geldi. Evin önüne yaklaştığı sırada aracın önü biri eski çalışanlarından E.E. olmak üzere 3 kişi tarafından kesildi. E.E., araçtan inmeye çalışan A.D.'yi tabanca ile sol diz kapağından yaraladı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansa alınan A.D., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis ekipleri ise A.D.'nın aracında ve çevrede inceleme yaptı. Saldırıdan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

MARKET SAHİBİNİ ESKİ ÇALIŞANI TABANCAYLA YARALADI

MARKET SAHİBİNİ ESKİ ÇALIŞANI TABANCAYLA YARALADI

MARKET SAHİBİNİ ESKİ ÇALIŞANI TABANCAYLA YARALADI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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