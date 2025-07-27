Market Sahibine Palalı Saldırı

Market Sahibine Palalı Saldırı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de bir müşteri, eriyen dondurmasını değiştirmeyen market sahibine palayla saldırdı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ESKİŞEHİR'de bir müşterinin, eriyen dondurmasını değiştirmeyi reddeden market sahibine palayla saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi'nde bir markete gelen A.İ., aldığı dondurmayı eridiğini belirterek değiştirmek istedi. Market sahibi R.B. (60) bu isteği geri çevirince A.İ.'nin palalı saldırısına uğradı. R.B., saldırıdan korunmak için tezgah yanında bulunan vantilatörü kendisine siper etmeye çalıştı. R.B., ardından da vantilatörü saldırgan A.İ.'nin üzerine fırlattı. Bir süre sonra A.İ., elinde palayla dükkandan ayrıldı. İhbar üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.

Palalı saldırı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Doktor ve hemşirenin uygunsuz görüntüleri paylaşıldı! Açıklama inanılmaz

Doktorla hemşirenin uygunsuz görüntüleri yayıldı! Açıklama inanılmaz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görenler tepki gösterdi! Flamengo'dan Beşiktaş'a transfer göndermesi

Türk taraftarlar tepkili! İmza sonrası yaptıkları paylaşıma bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.