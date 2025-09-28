Market Önünde Otizmli Çocuğa Saldırı

Haberler

Sakarya'da bir markette Zekeriya K. adlı şahıs, ekmek alan otizmli çocuğun göğsüne vurduktan sonra çocuğun yere düşmesine sebep oldu. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAKARYA'da, Zekeriya K.'nin (56) markette ekmek almak için sıraya giren otizmli çocuğun göğsüne eliyle vurup yere düşürdüğü anlar güvenli kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan Zekeriya K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, önceki gün Adapazarı ilçesinde bir markette meydana geldi. Otizmli olduğu öğrenilen yaşı küçük bir çocuk, marketten ekmek aldıktan sonra kasaya yöneldi. Bu sırada Zekeriya K., eliyle çocuğun göğsüne vurdu. Çocuk aldığı darbe ile yere düşerken, olay anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çocuğun ailesinin şikayeti üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Zekeriya K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 'Kasten yaralama' suçundan mahkemeye çıkarılan şüpheli, adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
