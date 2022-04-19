Market market dolaşan gizemli hayırseverler veresiye borçlarını ödedi

KARABÜK - Karabük'te market market dolaşan hayırsever, ihtiyaç sahibi kişilerin binlerce liralık borcunu ödedi.

Karabük'te bir hayırsever Ramazan ayı dolayısıyla Kayabaşı Mahallesinde bulunan marketleri tek tek gezerek ihtiyaç sahibi vatandaşların borçlarını ödedi. İsminin bilinmesini istemeyen hayırseverler, mahallede bulunan marketleri tek tek gezerek durumu iyi olmayan ailelerin veresiye defterindeki borçlarını ödeyerek defterleri aldığı öğrenildi.

Hayırseverin uğradığı market sahiplerinden Ali Osman Aksu, " Sabah bir arkadaş geldi. Veresiye müşterimiz olup olmadığını sordu. Bizde olduğunu söyleyince defteri tek tek hesapladı. 20 yıldır bu mahallede market işletiyorum. Yıllardır ödenmeyen borçlar vardı" dedi.

Bir başka market sahibi Salih Öztürk ise, sabah saatlerinde bir kişinin gelerek veresiye defterini hesaplayarak ne kadar borç varsa kapattığını söyledi.

Öztürk, camlara veresiye borçların silindiği yönündeki yazıyı görenlerin sevindiğini de kaydederek, " Mutlu olan var, bir gün önce hesabını ödeyenler de keşke ödemeseydim diyenlerde var. Ödemeyip te borcu silinenler daha mutlu. Sonuçta hayır işi" ifadelerine yer verdi.

Mehmet Ağan isimli market işletmecisi ise, " Ramazan dolayısıyla durumu iyi olan hayırseverler, geliyor bakkal da borcu olanların veresiyesini kapatıyor. Allah hayırlarını kabul etsin. Bizim içinde iyi oldu ve elimize toplu para geçti. Uzun süredir alamadığımız veresiyeler vardı, onları almış olduk" diye konuştu.