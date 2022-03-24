'MARKET KİRLENMESİN' DİYE ÇAMURLU AYAKKABILARINI ÇIKARIP, ALIŞVERİŞ YAPTI; BELEDİYE BAŞKANI'NDAN ÖDÜL

Gaziantep'te ağaçlandırma çalışmasına ara vererek gittiği marketin önünde çamurlu ayakkabılarını çıkarıp, alışveriş yapan ve o anları güvenlik kamerasına yansıyan işçi Ahmet Ataş, görev yaptığı belediye tarafından ödüllendirildi.

Şehitkamil Belediyesi Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun makamında kabul ettiği Ahmet Ataş'a, cumhuriyet altını ödülü verildi. Bir süre Ataş ile de sohbet eden Belediye Başkanı Fadıloğlu Beykent bölgesinde ağaçlandırma çalışması yapıyoruz. Burada görevli personelimiz Ahmet Ataş, markete alışveriş yapmaya gidiyor. Bu sırada yerleri kirletmemek için hassasiyet göstermiş. Kardeşimiz örnek bir davranış sergiliyor. En büyük temizliğin, kirletmemek olduğunu gösteriyor. Bu davranışı, herkes gibi bizleri de duygulandırdı. Bu kenti, temiz tutmak kirletmemek ile mümkün" diye konuştu.