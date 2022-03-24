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Market kirlenmesin diye ayakkabısını çıkardı

AA - Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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Market kirlenmesin diye ayakkabısını çıkardı

Gaziantep'te belediye işçisinin çamurlu ayakkabısını çıkarıp markette çorapla alışveriş yapması güvenlik kamerasına yansıdı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te belediye işçisinin çamurlu ayakkabısını çıkarıp markette çorapla alışveriş yapması güvenlik kamerasına yansıdı.

21 Mart Pazartesi Beykent Mahallesi'ndeki bir markete gelen ve Şehitkamil Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli Ahmet Ataş (35), çamurluğu olduğunu fark ettiği ayakkabılarını çıkarıp markete girdi.

İşçinin markette ayakkabısız alışveriş yapması güvenlik kamerasına yansıdı.

Ataş'ın olay günü bölgedeki ağaçlandırma çalışmalarına katıldığı, ayakkabısının da bu yüzden çamur olduğu öğrenildi.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

Gaziantep, alışveriş, Pazartesi, 21 Mart, Güncel, Haberler

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