Market Kasiyerine Yumruk Atan Kişi Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir markette tartıştığı kasiyere yumruk atan Vedat K. tutuklandı. Olay sırasında kasiyerin burnu kırıldı ve güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, tartıştığı market kasiyerine yumruk atan kişi tutuklandı.

Tahıl Meydanı'ndaki markette çalışan kasiyer Kübra A'ya (31) yumruk atan Vedat K. (28), Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ile Karacabey İlçe Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla Karacabey'de yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Vedat K. tutuklandı.

Bir markette alışveriş yapan Vedat K, aldığı ürünün parasını kasiyer Kübra A'ya atması üzerine iki kişi arasında tartışma başlamış, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle müşterinin kasiyere yumruk attığı ve burnunu kırdığı anlar, marketin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Güncel
10 bin lira ödül için hastanelik oldular! Kaburgalarını kıranlar bile var

10 bin lira için hastanelik oldular! Kaburgalarını kıranlar bile var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat için 'lazer parası' isteyen cerrah tutuklandı

Devlet hastanesi doktoru yüz kızartıcı suçtan tutuklandı
Fenerbahçe lansmanında giydiği kırmızı kıyafet Meltem Cumbul'u hedef haline getirdi

Forma tanıtımında giydiği kıyafet Fenerlileri çıldırttı
Fenerbahçe'nin Adidas anlaşmasından kazanacağı dev rakam

Fenerbahçe'nin Adidas anlaşmasından kazanacağı dev rakam
Leman dergisi soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Karikatür provokasyonunda yeni gelişme! Müdürün ifadesi tam skandal
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar

Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emeklinin zamlı maaşları
Mehmet Uçum: Erdoğan'ın aday olması için yeni anayasaya ihtiyacı yoktur

Uçum: Erdoğan'ın aday olması için yeni anayasaya ihtiyacı yoktur
Türkiye'nin dev çikolata üreticisi konkordato başvurusunda bulundu

Türkiye'nin dev çikolata markası konkordato ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.