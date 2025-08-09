Market Fiyatı Uygulaması ile Fiyat Karşılaştırma Dönemi Başladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Market Fiyatı" mobil uygulaması sayesinde vatandaşların farklı marketlerdeki fiyatları görüp karşılaştırma ve böylece en uygun fiyatlı ürünlere ulaşma imkanı bulabileceklerini belirterek, "Fahiş fiyatla, haksız kazanç peşinde koşanlarla mücadelemizde, önemli bir ilerleme daha sağlanacaktır." ifadesini kullandı.

Bolat, "Market Fiyatı" mobil uygulamasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Türk milletinin alın teri ve emeğinin karşılığını korumak, fahiş ve haksız fiyatlarla mücadeleyi kararlılıkla sürdürmek için etkin adımlar atmaya devam ettiklerini vurgulayan Bolat, gelişen teknolojiyi, bu amaç doğrultusunda kullanarak, yeni nesil çözümlerle adil bir piyasa tesisi için çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Bolat, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) destek ve işbirliğiyle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK tarafından geliştirilen "Market Fiyatı" uygulamasının, artık Google Play ve App Store'da vatandaşın hizmetinde olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu uygulama sayesinde vatandaşlarımız, farklı marketlerdeki fiyatları görüp karşılaştırma ve böylece en uygun fiyatlı ürünlere ulaşma imkanı bulabilecektir. Fahiş fiyatla, haksız kazanç peşinde koşanlarla mücadelemizde, önemli bir ilerleme daha sağlanacaktır. Helal rızkın bereketi, ticarette adaletle yaşar. Ticarette adaleti tesis etmek için, tüm ilgili ve yetkili kurumlar olarak hep birlikte, üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmeye devam edeceğiz inşallah."