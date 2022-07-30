Son dakika haber! MARKET FİŞİ 5 TL EKSİK DİYE SERVİSTEN İNDİRİLEN MÜŞTERİ ARACIN ALTINA GİRDİ; O ANLAR KAMERADA - Haberler

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Son dakika haber! MARKET FİŞİ 5 TL EKSİK DİYE SERVİSTEN İNDİRİLEN MÜŞTERİ ARACIN ALTINA GİRDİ; O ANLAR KAMERADA

Son dakika haber! MARKET FİŞİ 5 TL EKSİK DİYE SERVİSTEN İNDİRİLEN MÜŞTERİ ARACIN ALTINA GİRDİ; O ANLAR KAMERADA

Son dakika haberler... ANKARA'da bir marketten 95 TL'lik alışveriş yapan Faris M. (73), alışveriş tutarı 100 TL şartını sağlamadığı gerekçesiyle market servisinden indirildi.

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ANKARA'da bir marketten 95 TL'lik alışveriş yapan Faris M. (73), alışveriş tutarı 100 TL şartını sağlamadığı gerekçesiyle market servisinden indirildi. İndirildikten sonra kendi servis aracının altına atan Faris M. çevredekiler tarafından aracın altından çıkarılırken, o anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Ankara Sincan'da, iddiaya göre, bir marketten 95 TL tutarında alışveriş yapan Faris M., marketin servis hizmetinden yararlanmak istedi. Servis aracına binen Faris M., görevlilerin fiş kontrolü sırasında, alışveriş tutarı 100 TL şartını sağlamadığı gerekçesiyle araçtan indirilmeye çalışıldı. 73 yaşında olduğunu ifade etmesine rağmen market servisinden indirilen Faris M., görevlilerle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında kendini servis aracının altına atan Faris M., çevredekiler tarafından aracın altından çıkarıldı. Servis daha sonra yoluna devam ederken, o anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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