MARKET DÖNÜŞÜ TIR ALTINDA KALAN KADIN ÖLDÜ Güncel Haberler ANTALYA'da market dönüşü yolun karşısına geçmeye çalışırken TIR altında kalan Keziban Uysal (76), yaşamını yitirdi. ANTALYA'da market dönüşü yolun karşısına geçmeye çalışırken TIR altında kalan Keziban Uysal (76), yaşamını yitirdi. TIR şoförü Hamza Y. (48) gözaltına alındı. Kaza saat 13.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Marketten yoğurt alan Keziban Uysal, evine dönmek için caddeden karşıya geçmek istedi. Yaya geçidinin 5-6 metre ilerisinden caddeyi geçmeye çalışan Uysal'a, Hamza Y.'nin kullandığı 07 ER 242 plakalı TIR çarptı. TIR'ın altında metrelerce sürüklenen yaşlı kadın, yaşamını yitirdi. Durumun bildirilmesiyle gelen polis ekibi, caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Polis, kalabalığı uzaklaştırmak için büyük çaba harcadı. Marketten aldığı yoğurt kovası refüje bırakılan Uysal'ın cenazesi, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. TIR şoförü Hamza Y. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kepez 3. Sayfa Yerel Güncel Haberler

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