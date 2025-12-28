Haberler

Ticaret Bakanlığı'ndan marketlere denetim

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığı, son 4 günde 30 büyükşehirde 5 bin 265 marketin denetlendiğini ve 7 bin 233 üründe mevzuata aykırılık tespit edildiğini açıkladı.

TİCARET Bakanlığı, son 4 günde 30 büyükşehirde 5 bin 265 market denetlendiğini ve 7 bin 233 üründe aykırılık tespit edildiğini duyurdu.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, son 4 günde 30 büyükşehirde, 5 bin 265 marketi denetledi ve 1 milyon 209 bin 209 ürünün ve fiyat etiketini inceledi. Buna göre, 7 bin 233 ürün için mevzuata aykırılık tespit edilerek idari işlem süreci başlatıldı ve Haksız Fiyat Artışı Değerlendirme Kurulu'na sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump ve Zelenski, Mar-a-Lago'da bir araya geldi

Dünyanın gözü kulağı burada, Mar-a-Lago'da kritik buluşma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Tüysüz'den uykuları kaçıracak uyarı: Marmara'da 7.2 ve üzeri depremin kaçarı yok

Deprem uzmanından uykuları kaçıracak uyarı: 7.2'nin kaçarı yok
Oğuz Aydın'dan Trabzonspor'a cevap

Beklenen oldu! Oğuz Aydın'dan Trabzonspor'un teklifine cevap
Ülke bu adamı konuşuyor! Kumarda kaybedince dehşet saçtı

Ülke bu adamı konuşuyor! Kumarda kaybedince dehşet saçtı
Ülke donarken o kentimiz yazı yaşadı

Ülke donarken o kentimiz yazı yaşadı
Okan Tüysüz'den uykuları kaçıracak uyarı: Marmara'da 7.2 ve üzeri depremin kaçarı yok

Deprem uzmanından uykuları kaçıracak uyarı: 7.2'nin kaçarı yok
Bomba iddia: Türkiye-Ermenistan sınırı 32 yıl sonra açılıyor

Türkiye'nin komşu ülkeyle sınırı 32 yıl sonra yeniden açılıyor
Süper Lig'de yılın sürprizi! Samet Akaydin geri dönüyor

Süper Lig'de yılın sürprizi! Samet Akaydin geri dönüyor