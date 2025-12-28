Ticaret Bakanlığı'ndan marketlere denetim

TİCARET Bakanlığı, son 4 günde 30 büyükşehirde 5 bin 265 market denetlendiğini ve 7 bin 233 üründe aykırılık tespit edildiğini duyurdu.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, son 4 günde 30 büyükşehirde, 5 bin 265 marketi denetledi ve 1 milyon 209 bin 209 ürünün ve fiyat etiketini inceledi. Buna göre, 7 bin 233 ürün için mevzuata aykırılık tespit edilerek idari işlem süreci başlatıldı ve Haksız Fiyat Artışı Değerlendirme Kurulu'na sevk edildi.