MARKET ÇALIŞANINA 'TOKATLI' SALDIRI KAMERADA

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde cep telefonunun markette kaybolduğunu iddia eden bir kişi kasada görevli Yusuf T.'yi (19) tokat atarak darbetti. Yusuf T.'nin tokatlandığı anlar marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

Çorlu'nun Şeyh Sinan Mahallesi'ndeki markete gelen bir kişi, kasada görevli Yusuf T.'ye cep telefonunun markette kaybolduğunu söyledi. Kendi cep telefonunu aramak için Yusuf T.'nin telefonunu isteyen kişi, kasiyerin "Kasada işlem yapıyorum, işim bitince yardımcı olacağım" demesine sinirlendi. Yusuf T.'nin üzerine yürüyen kişi aniden yüzüne bir tokat attı. Ardından kasadan uzaklaşan kişi, bir süre sonra sinirli bir şekilde geri dönüp, yeniden Yusuf T.'ye saldırı girişimini markette bulunanlar önledi. Yusuf T.'nin tokatlandığı anlar ise marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Tokatlı saldırıya uğrayan Yusuf T., polise giderek kendisine tokat atan kişiden şikayetçi oldu.