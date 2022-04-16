Market çalışanı kadının görüntülerini sosyal medyada paylaşan Pakistanlı yakalandı - Haberler

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Market çalışanı kadının görüntülerini sosyal medyada paylaşan Pakistanlı yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Market çalışanı kadının görüntülerini sosyal medyada paylaşan Pakistanlı yakalandı

GAZİOSMANPAŞA'da market çalışanı kadının görüntülerini sosyal medyada paylaşan Pakistan uyruklu A.K., yakalandı.

GAZİOSMANPAŞA'da market çalışanı kadının görüntülerini sosyal medyada paylaşan 

Pakistan uyruklu A.K., yakalandı.

Polis ekipleri,  Gaziosmanpaşa'daki markette görüntüleri çektiği belirlenen 18 yaşından küçük A.K.'yi tespit etti. A.K. yakalanarak polis merkezine götürüldü.   A.K.'nin cep telefonundan paylaştığı görüntüler de çıktı. A.K., polis merkezindeki işleminin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Market çalışanı kadının görüntülerini sosyal medyada paylaşan Pakistanlı yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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