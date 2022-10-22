Market çalışanı kadın, bıçaklı saldırıda yaralandı Güncel Haberler Çorum'da zincir market şubesinde çalışan kadın, bir kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı. Çorum'da zincir market şubesinde çalışan kadın, bir kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı. Kale Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde bir zincir markette çalışan S.K.(31), marketin çöplerini atmak için dışarı çıktığı sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Bacağına aldığı iki bıçak darbesiyle yaralanan kadına ilk müdahaleyi iş arkadaşları yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerince ambulansla Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri bıçaklı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Kaynak: AA / Güncel Çorum Güncel Haberler

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