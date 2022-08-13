Market aracı, park halindeyken hareketlendi; o anlar kamerada ANKARA'nın Mamak ilçesinde, park halindeyken freni boşalarak hareketlenen elektrikli market aracı, yaklaşık 1 kilometre ilerledi. ANKARA'nın Mamak ilçesinde, park halindeyken freni boşalarak hareketlenen elektrikli market aracı, yaklaşık 1 kilometre ilerledi. Bu anlar, kameraya yansıdı. Olay, Tuzluçayır Mahallesi 587'nci Sokak'taki zincir marketin önünde meydana geldi. Evlere servis için kullanılan elektrikli araç, marketin önünde park halindeyken freninin boşalması sonucu hareketlendi. Araç, sürücüsüz olarak yokuş aşağı ilerlemeye başladı. Durumu fark eden market çalışanları da aracın peşinden koştu. Yoldan geçen otomobilin araç kamerasına yansıyan olayda, yokuş aşağı yaklaşık 1 kilometre ilerleyen araç, kaldırıma çarpıp devrildi. Araçta hasar oluşurken, yaralanan olmadı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Tragger Güncel Haberler

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