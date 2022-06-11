Mark Zuckerberg'den sosyal medyayı ikiye bölen fotoğraf - Haberler

Apple ve Meta'nın arasındaki ipler son yıllarda oldukça gerilmiş durumda. Apple, son iOS özellikleriyle Meta'nın 10 milyar dolara yakın para kaybetmesine yol açtı. Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in ise paylaştığı son fotoğrafta Apple logosunu gizlemesi dikkatlerden kaçmadı.

Mark Zuckerberg Apple logosunu gizledi mi?

20'li yaşlarında Facebook'u kurduğundan beri Apple kullanıcısı olduğu bilinen Meta CEO'su Mark Zuckerberg, şirket içerisinde gerginliklere rağmen MacBook'u bırakmamış gibi görünüyor. Geçtiğimiz gün paylaştığı fotoğrafta McDonald's'ı ele alan Meta CEO'su, MacBook üzerindeki Apple logosunu silmesiyle gündem oldu.

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Matt Navarra tarafından paylaşılan tweet sonrasında, Meta CEO'sunun sosyal medya ekibinin fotoğrafta bazı oynamalarda bulunduğu fark edildi. Apple logosu bilgisayarın arkasından kaldırılmış olmasına rağmen, Zuckerberg'in Nike ayakkabısının kapatılmaması dikkat çekti.

Mark Zuckerberg'in kullandığı bilgisayarın MacBook olmadığını söyleyen bazı kişiler de var. Twitter'da birbirine giren kullanıcılar, Microsoft'un Surface serisindeki tasarımını örnek verdi. Yine de Zuckerberg'in Windows'u tercih edip etmediğini bilmiyoruz.

Meta'nın uzun bir süre boyunca Apple'ın gizlilik özellikleri hakkında sitem ettiğini hatırlatalım. Geçen yıl iOS 14.5'te tanıtılan App Tracking Transparency (Uygulama Takibi Şeffaflığı) yüzünden kullanıcı verilerine erişemeyen Meta, bunun zararlı bir özellik olduğunu söyledi.

Sosyal medya devi, Apple'ın değişikliklerinin bir sonucu olarak yalnızca bu yıl 10 milyar dolar gelir kaybetmeyi beklediğini açıkladı.

Tüm bu zararlar sonucunda Mark Zuckerberg'in hala Apple kullanıcısı olup olmadığını bilmiyoruz. Ancak uzun yıllardır birçok defa MacBook ile poz verdiğini de göz ardı etmeyelim.

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