Mark Henderson Quashie, Marmaris konserinin gelirini AKUT'a bağışladı

"The Mad Stuntman" adıyla tanınan Mark Henderson Quashie, Marmaris'te verdiği konserin gelirini AKUT Arama Kurtarma Derneğine bağışladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre elde edilen gelir, arama kurtarma ekipmanlarının desteklenmesi ve arama köpeklerinin ihtiyaçları için kullanılacak.

AKUT için şarkı yazıp, klip çekmeye de hazırlanan şarkıcı, şarkının müzik dinleme uygulamaları ve radyo gelirlerinin bir kısmını da AKUT'a bağışlayacak.

Quashie, derneği ziyaret ederek AKUT gönüllüleriyle bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ünlü şarkıcı, AKUT'u başta deprem olmak üzere doğal afetlerde gerçekleştirdiği arama kurtarma çalışmalarından ve arama köpeklerinin sahada sergilediği performanstan dolayı tanıdığını belirterek, "İlk kez bir sivil toplum kuruluşuna destek veriyorum. Umarım diğer sanatçı arkadaşlarım da benim adımlarımı takip eder." ifadesini kullandı.

Mark Henderson Quashie, bağış için özellikle AKUT'u tercih ettiğini vurgulayarak, "AKUT dünyanın dört bir yanında gerçekleşen doğal afetlerde insanların yardımına koşuyor ve arama köpeklerinin de yardımıyla binlerce hayat kurtarıyor. Ben de bu çalışmalarda oluşan ihtiyaca bir nebze de olsa destek olmak istedim." görüşünü paylaştı.

Quashie'ye teşekkür belgesi, plaket ve AKUT tişörtü verildi.