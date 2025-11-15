Marjorie Taylor Greene: Trump'tan Gelen Tehditler Nedeniyle Özel Güvenlik Desteği Alıyorum

NEW ABD'nin Georgia eyaleti Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Marjorie Taylor Greene, Başkan Donald Trump tarafından kendisine yönelik tehditlerin körüklenmesi nedeniyle güvenliği konusunda destek için arayan özel güvenlik şirketleri tarafından uyarılar aldığını belirtti.

Greene, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımda Greene, "Dünyanın en güçlü adamı tarafından bana yönelik tehditlerin körüklenmesi ve kışkırtılması nedeniyle güvenliğim konusunda uyarılarda bulunmak üzere özel güvenlik şirketleri tarafından aranıyorum." ifadesini kullandı.

Bu güçlü adamın "desteklediği ve seçilmesine yardımcı olduğu" ABD Başkanı olduğunu kaydeden Greene, kendisine yönelik benzeri saldırgan söylemlerin tarihte ölüm tehditlerine yol açtığına işaret etti.

Bir kadın olarak, erkeklerden gelen tehditleri ciddiye aldığını aktaran Greene, "Jeffrey Epstein ve onun gizli örgütünün kurbanı olan kadınların hissettiği korku ve baskıyı artık biraz anlıyorum." ifadesine yer verdi.

Greene, "ezici çoğunlukla" oy veren bir Cumhuriyetçi olmasına rağmen, Trump'ın ve çoğu ücretli radikal internet trollerinin kendisine yönelik "saldırganlığının", "herkes için tamamen şok edici" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan kendisine sürekli destek mesajları da geldiğini belirten Greene, "Politik Endüstriyel Kompleks ve Amerikan siyasetinin zehirli ve şiddet dolu doğası sona ermeli." ifadesini kullandı.

Trump-Greene gerilimi

ABD Başkanı Donald Trump'ı, özellikle dış politika ve fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantıları konusunda eleştiren Cumhuriyetçi Kongre üyesi Greene, "Döner kapıdan Beyaz Saray'a gelen yabancı liderleri izlemek, Amerikalılara yardımcı olmuyor." ifadesini kullanmıştı.

Ülkedeki fiyatların hala çok yüksek olduğunu ve Trump'ın son zamanlarda dış işlerine verdiği önemden ziyade bu konuya odaklanması gerektiğini söyleyen Greene, bu durumun yaşam maliyetini düşürmediğine işaret etmişti.

Bunun üzerine Trump, Greene'in karşı tarafa hizmet ettiğini ve bu duruma şaşırdığını ifade etmiş, Greene'in yolunu kaybettiğini dile getirerek "Marjorie'ye ne oldu bilmiyorum, iyi bir kadındı." görüşünü paylaşmıştı.

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social'dan dün yaptığı paylaşımda da başarılarına rağmen Greene'in sürekli sızlandığı yorumunu yaparak, kendisine yönelik desteğini geri çektiğini açıklamıştı.