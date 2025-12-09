Haberler

ABD Kongresi üyesi Greene'den, kendisine "hain" diyen Trump'a "İsrail lobisi bağışları" tepkisi

Güncelleme:
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Marjorie Taylor Greene, Donald Trump'ın kendisine yönelik eleştirileri ve İsrail yanlısı gruplardan aldığı bağışlar hakkında sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Greene, ABD'yi ön planda tuttuğunu savunarak AIPAC'tan alınan bağışlarla Trump'ı eleştirdi.

ABD Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi üyesi Marjorie Taylor Greene, kendisine "hain" diyen ve ABD'nin çıkarlarını öncelememekle suçlayan ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail yanlısı gruplardan aldığı bağışlara tepki gösterdi.

Greene, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Trump'ın dün kendisiyle ilgili açıklamalarına ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımında, Amerikan-İsrail Siyasi Eylem Komitesinin (AIPAC) ABD'deki lobicilik faaliyetlerine ilişkin verileri derleyen bir sosyal medya hesabından aldığı iki infografik görseli karşılaştıran Greene, "İsrail lobisi bağışlarının" Trump'a yapıldığını belirterek "Ben, ABD'yi ön planda tutuyorum." ifadesini kullandı.

Görsellerden birinde Greene'in AIPAC'ten 0 dolar bağış aldığı, diğerinde ise Trump'a Ocak 2025 itibarıyla İsrail yanlısı çıkar grupları tarafından 230 milyon dolar bağış yapıldığı ifadelerinin yer aldığı görülüyor.

Trump dün ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Greene'yi "hain" ve "düşük IQ'lu" diye tanımlamış, "ABD'yi ön planda tutmamakla" suçlamıştı.

Greene'nin fikirlerini çok hızlı değiştirdiğini savunan Trump, röportajını yayımladıkları için CBS kanalının yönetimine ve kanalın sahibi Paramount firmasına tepki göstermişti.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
