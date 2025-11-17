Haberler

Marjorie Taylor Greene, Trump ile Yaşadığı Gerginliği "Toksik Siyaset" Olarak Nitelendirdi

Güncelleme:
Georgia eyaletinin Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Marjorie Taylor Greene, ABD Başkanı Donald Trump ile yaşadığı gerginliği "toksik siyaset" olarak tanımlarken, bu durumu eleştirdi. Greene, Epstein dosyalarının yayınlanması konusundaki tutumunu koruduğunu belirtti ve Trump'ın kendisini hedef almasını eleştirdi.

ABD'nin Georgia eyaleti Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Marjorie Taylor Greene, eleştirdiği ABD Başkanı Donald Trump ile yaşadığı gerginliği "toksik siyaset" şeklinde niteleyerek, bunun bir parçası olduğu için özür diledi.

Greene, katıldığı CNN programında Trump ile yaşadığı gerginliğe ilişkin değerlendirmede bulundu.

ABD Başkanı ile yaşadığı gerginliğin sebebinin, özellikle dış politika ve fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantılarını sorgulaması olduğunu belirten Greene, Epstein dosyalarının yayınlanması için çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Greene, "toksik siyasete ve söyleme" son vermek istediğini belirterek, Trump'ın kendisini "hain" olarak nitelemesinin insanları ona karşı radikalleştirebileceğini ve hayatını tehlikeye atabileceğini ifade etti.

Ardından Sunucu Dana Bash'in, Trump'ın benzer "eleştirilerine" daha önce tepki vermediğini söylemesi üzerine Greene, bunun "adil bir eleştiri" olduğunu söyledi.

Greene, "Naçizane şunu söylemek istiyorum, toksik siyasetin parçası olduğum için üzgünüm. Bu ülkemiz için kötü. Özellikle Charlie Kirk'ün suikasta uğramasından bu yana bu konuda düşünüyorum." dedi.

Öte yandan Greene, Epstein dosyalarının yayınlanmasından yana tutumunun sürdüğünü ve mağdurların yanında olduğunu dile getirerek, "Bu konuda özür dilemeyeceğim." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tekrar "hain" diye nitelediği Greene'i hedef aldı.

Trump, Greene'in kendisini mağdur göstermeye çalıştığını ancak sorunlarının kaynağının kendisi olduğunu savunarak, "Kimse ülkemizin bu hainini umursamıyor." ifadesini kullandı.

Greene, 15 Kasım'da yaptığı açıklamada, "(Trump'ın) Epstein dosyalarının ortaya çıkmasını engellemek için bu kadar mücadele etmesi şaşırtıcı." ifadesine yer vermişti.

Marjorie Taylor Greene, Trump'ın kendisini, Epstein'ın davasına ilişkin tüm belgelerin kamuoyuna açıklanması için yapılacak oylama öncesinde diğer Cumhuriyetçilere gözdağı vermek amacıyla hedef aldığı yorumunu yapmıştı.

Trump-Greene gerilimi

ABD Başkanı Donald Trump'ı, özellikle dış politika ve fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantıları konusunda eleştiren Cumhuriyetçi Kongre üyesi Greene, "Döner kapıdan Beyaz Saray'a gelen yabancı liderleri izlemek, Amerikalılara yardımcı olmuyor." ifadesini kullanmıştı.

Ülkedeki fiyatların hala çok yüksek olduğunu ve Trump'ın son zamanlarda dış işlerine verdiği önemden ziyade bu konuya odaklanması gerektiğini söyleyen Greene, bu durumun yaşam maliyetini düşürmediğine işaret etmişti.

Bunun üzerine Trump, Greene'in karşı tarafa hizmet ettiğini ve bu duruma şaşırdığını ifade etmişti.

Greene'in yolunu kaybettiğini dile getiren Trump, "Marjorie'ye ne oldu bilmiyorum, iyi bir kadındı." görüşünü paylaşmıştı.

Trump, sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda da başarılarına rağmen Greene'in sürekli sızlandığı yorumunu yaparak, kendisine yönelik desteğini geri çektiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
